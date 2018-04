Athen (AFP) Ungeachtet erheblicher Haushaltszwänge will die griechische Luftwaffe nun doch ihre Kampfflugzeugflotte modernisieren. Wie die Regierung in Athen am Samstag mitteilte, fiel die Entscheidung bei einer Dringlichkeitssitzung des Kabinettsausschusses für Verteidigung unter Vorsitz von Ministerpräsident Alexis Tsipras einstimmig. Der Deal war im vergangenen Oktober während eines USA-Besuchs von Tsipras angekündigt, aus Kostengründen aber zunächst nicht umgesetzt worden.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.