Gaza (AFP) Nach den erneuten gewaltsamen Protesten im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben ein 15-jähriger Palästinenser seinen Verletzungen erlegen. Der Jugendliche sei am Freitag bei den Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften durch Schüsse am Kopf getroffen worden, erklärte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag. Mit seinem Tod stieg die Zahl der bei den Protesten am Freitag getöteten Palästinenser auf vier.

