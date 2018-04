Washington (AFP) Nach dem Verzehr von mit Kolibakterien belastetem Romana-Salat sind in den USA rund 100 Menschen erkrankt. Betroffen seien 98 Menschen in 22 Bundesstaaten, teilten die US-Gesundheitsbehörden am Freitag mit. 46 Betroffene mussten ins Krankenhaus, zehn von ihnen erlitten ein Nierenversagen. Es ist der schwerste Ausbruch des E.coli-Bakteriums in den USA seit zwölf Jahren.

