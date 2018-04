New York (AFP) Ein US-Richter hat die geplante Übernahme des Drucker- und Kopiergeräteherstellers Xerox durch den japanischen Fujifilm-Konzern vorerst gestoppt. Der Xerox-Chef sei bei den Verhandlungen von Eigeninteressen geleitet gewesen und habe gegen seine Verpflichtungen für das Unternehmen verstoßen, urteilte der New Yorker Richter Barry Ostrager am Freitagabend laut einem Bericht des "Wall Street Journal".

