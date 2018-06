Teheran (AFP) Nach einem Bericht über Prostitution in der iranischen Stadt Maschhad ist der Chef reformorientierten Zeitung "Schargh" festgenommen worden. Mehdi Rahmanian sei nach einer Beschwerde von Bewohnern der zweitgrößten iranischen Stadt zu einer gerichtlichen Anhörung vorgeladen worden, berichtete die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna am Sonntag unter Berufung auf den stellvertretenden Staatsanwalt von Maschhad. In einem Artikel seiner Zeitung waren demnach in dem Stadtteil Schahod Radschai lebende Frauen als "Prostitierte" bezeichnet worden.

