Wien (AFP) Zwei Wochen nach dem Fund einer Frauenleiche im Neusiedler See ist ein Verdächtiger in Haft. Der Mann stehe unter dringendem Mordverdacht, zitierte die österreichische Nachrichtenagentur APA am Samstag einen Polizeisprecher.

