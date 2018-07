Riad (AFP) Saudi-Arabiens König Salman hat am Samstagabend den Startschuss für den Bau eines riesigen Freizeitparks gegeben. Das 334 Quadratkilometer große Areal in Kiddija südwestlich der Hauptstadt Riad soll so etwas wie das Disneyland Saudi-Arabiens werden und bis 2030 jährlich 17 Millionen Besucher anziehen.

