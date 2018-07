Nordhausen (AFP) In Thüringen sind zwei Journalisten von mutmaßlichen Rechtsextremen angegriffen und beraubt worden. Auslöser seien offenbar Foto- und Filmaufnahmen vom Grundstück des Thüringer NPD-Chefs Thorsten Heise im Eichsfeld gewesen, wie die Polizei in Nordhausen am Montag mitteilte. Später seien die beiden Reporter auf einer Landstraße bei Hohengandern in ihrem Auto von zwei maskierten Männern überfallen worden.

