Berlin (AFP) Der neue Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat sich für die Einsetzung solcher Beauftragter auf Länderebene in allen Bundesländern ausgesprochen. "Ich würde jedes Bundesland ermuntern, so einen Beauftragten einzusetzen. In Hessen wird das schon sehr ernsthaft diskutiert, in Berlin auch", sagte Klein der Nachrichtenagentur AFP. Angesichts der großen Länderzuständigkeiten in dem Bereich würde dies die Arbeit "unkomplizierter" machen.

