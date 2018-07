Ventimiglia (AFP) Etwa 60 Menschen sind am Montag im italienischen Ventimiglia an der Grenze zu Frankreich zu einem 1400 Kilometer langen Marsch aus Solidarität mit Geflüchteten aufgebrochen. An den rund 60 Stationen des Marschs wechseln sich dessen Teilnehmer jeweils ab. Die Strecke führt unter anderem über Nizza (3. Mai), Marseille (12. Mai) und Paris (17. Juni) zur nordfranzösischen Hafenstadt Calais. Von dort aus versuchen Flüchtlinge, nach Großbritannien zu kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.