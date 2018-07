Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin und der französische Staatschef Emmanuel Macron haben sich nach Angaben des Kreml in einem Telefonat für eine "strikte Einhaltung" des Atomabkommens mit dem Iran ausgesprochen. "Die Präsidenten Russlands und Frankreichs sprachen sich für den Plan und seine strikte Einhaltung aus", erklärte der Kreml am Montag. Macron hatte Putin angerufen, um ihn über seine Gespräche mit US-Präsident Donald Trump in Washington zu informieren.

