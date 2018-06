Genf (AFP) In den Schweizer Alpen sind vier Skiwanderer erfroren, die eine Nacht im Freien verbracht hatten. Fünf weitere Skiwanderer schwebten in Lebensgefahr, wie die Polizei im Kanton Wallis am Montag mitteilte. Sie alle gehörten zu einer Gruppe aus insgesamt 14 deutschen, italienischen und französischen Skiwanderern, die auf dem knapp 3800 Meter hohen Pigne d'Arolla von einem Sturm überrascht wurden und die Nacht zum Montag draußen verbrachten.

