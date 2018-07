Berlin (AFP) In Deutschland finden sich einem Zeitungsbericht zufolge immer weniger Arbeitslose, die sich für offene Stellen eignen. "Es bestehen immer häufiger Unterschiede zwischen den Fähigkeiten und Kenntnissen der Arbeitslosen sowie den Anforderungen der offenen Stellen", heißt es in einem vertraulichen Papier, aus dem die "Bild am Sonntag" (Feiertagsausgabe) zitierte.

