Hamburg (AFP) Zum Beginn der Gartensaison hat die von Verbänden und Institutionen getragene Aktion "Das sichere Haus" (DSH) Eltern vor einer Reihe von Giftpflanzen im heimischen Garten gewarnt. Pflanzen wie Engelstrompete, Goldregen oder Eisenhut könnten bei Kleinkindern, die sie in den Mund nehmen, zu Vergiftungen führen, erklärte die DSH am Mittwoch. Dafür reichten in einigen Fällen schon geringe Mengen der Samen, Beeren oder anderer Pflanzenteile.

