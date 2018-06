Berlin (AFP) An vielen Schulen in Deutschland sind Lehrer laut einer Umfrage in den vergangenen Jahren beschimpft und beleidigt, gemobbt oder gar körperlich angegriffen worden. Fast die Hälfte der befragten Schulleitungen (48 Prozent) gab an, dass es an ihrer Schule in den vergangenen fünf Jahre Fälle von psychischer Gewalt gegen Lehrer gab, wie eine vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Mittwoch veröffentlichte Forsa-Umfrage ergab.

