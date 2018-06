Berlin (AFP) CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat nach der verhinderten Abschiebung eines Togoers durch andere Flüchtlinge im baden-württembergischen Ellwangen eine harte Reaktion gefordert. "Der Staat darf es sich nicht bieten lassen, dass sein Gewaltmonopol von aggressiven Asylbewerbern in Frage gestellt wird", erklärte Dobrindt am Donnerstag in Berlin. "Wer unsere Solidarität missbraucht und Polizisten bedroht, hat sein Gastrecht verwirkt. Wir brauchen ab sofort maximale Härte im Umgang mit Abschiebeverweigerern."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.