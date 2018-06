Brüssel (AFP) Die Europäische Union lädt in diesem Sommer 15.000 Jugendlichen zu Reisen quer durch Europa ein. Im Rahmen des Programms DiscoverEU sollen die 18-Jährigen Europa bereisen, "um das reiche kulturelle Erbe des Konstinents zu entdecken, in Kontakt mit anderen zu treten, andere Kulturen kennenzulernen und herauszufinden, was Europa eint", wie die Kommission am Donnerstag mitteilte.

