Luxemburg (AFP) Die Polizei soll nach Ansicht des Generalanwalts Saugmansgaard Oe beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) auch bei minderschweren Straftaten auf die von Telefonanbietern zu Abrechnungszwecken gespeicherten Verbindungsdaten zugreifen können. Die Herausgabe von Name und Anschrift der Betroffenen sei kein großer Eingriff in ihr Privatleben, heißt es in den Schlussanträgen des Generalanwalts. Zumeist übernimmt der Gerichtshof die Ansicht seiner Experten.

