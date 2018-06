Berlin (AFP) Der ehemalige Generalbundesanwalt Harald Range ist tot. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) zeigte sich am Donnerstag "sehr betroffen" über den Tod des 70-Jährigen. "Meine Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Kindern - ihnen möchte ich mein tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken", erklärte sie in Berlin. Range starb Medienberichten zufolge an einem Herzinfarkt.

