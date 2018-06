Hamburg (AFP) Für den Musiker Peter Doherty war ein neun Monate langer Aufenthalt in Hamburg im Jahr 2014 heilsam. Er sei damals vorher in London "an einem Tiefpunkt angelangt", sagte der 39 Jahre alte Brite dem Magazin der Wochenzeitung "Die Zeit" vom Donnerstag. "Mein Leben war ein verdammtes Chaos, vor allem physisch war ich in einem erbärmlichen Zustand."

