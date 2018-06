Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Kritik aus Deutschland und Österreich am Vorschlag seiner Behörde für die europäischen Finanzen im nächsten Jahrzehnt als vorschnell zurückgewiesen. Einige Politiker aus Bayern hätten schon wenige Stunden nach Veröffentlichung die umfangreichen Pläne abgelehnt, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sogar schon davor, sagte Juncker am Donnerstag in Brüssel. "Das ist doch der Eile ein bisschen zu viel."

