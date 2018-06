Addis Abeba (AFP) Deutschland wirbt nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bei US-Präsident Donald Trump weiterhin für einen Verbleib der Vereinigten Staaten im Atomabkommen mit dem Iran. Es handle sich um eine "gute Übereinkunft", "die den Nahen und Mittleren Osten, aber auch die Region darüber hinaus sicherer machen wird", sagte Maas am Donnerstag bei einem Besuch in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. "Und deshalb sind wir in einem sehr engen Dialog mit unseren amerikanischen Partnern."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.