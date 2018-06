Addis Abeba (AFP) Angesichts der Entführung einer deutschen Krankenschwester in Somalia hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) der humanitären Arbeit deutscher Helfer im Ausland Respekt gezollt. Zu Entführungsfällen könne er sich zwar grundsätzlich nicht äußern, sagte Maas am Donnerstag in Addis Abeba, der Hauptstadt von Somalias Nachbarland Äthiopien. Er hege aber großen Respekt für all jene, die sich im Ausland um Hilfe für andere Menschen bemühen.

