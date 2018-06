Reutlingen (AFP) Eine Giftspinne hat einen Supermarkt in Esslingen lahmgelegt - und einer Angestellten eine echte Mutprobe beschert. Das acht bis zehn Zentimeter große Tier kletterte aus einem Bananenkarton aus Ecuador und krabbelte der Mitarbeiterin über den Arm, wie die Polizei in Reutlingen am Donnerstag mitteilte. Der Supermarkt wurde am Mittwochabend daraufhin vorsorglich geräumt.

