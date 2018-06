Bremen (AFP) In Bremen ist am Donnerstag ein Mann nach einer Bombendrohung in einem Supermarkt festgenommen worden. Der Verdächtige habe mit einer Explosion gedroht, sei geflüchtet und habe dabei einen Rucksack zurückgelassen, teilte die Polizei in der Hansestadt mit. Beamte hätten den Mann nach kurzer Zeit überwältigt. Sein Rucksack werde derzeit von Entschärfern der Polizei untersucht.

