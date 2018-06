Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat Deutschland zu mehr Investitionen aufgefordert, um die Konjunktur in der Eurozone anzukurbeln. "Wir sind der Meinung, dass Deutschland Spielräume hat, um zu investieren, und dass dies sowohl für das Wohl Deutschlands als auch der Eurozone wünschenswert wäre", sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Donnerstag bei der Vorlage der Frühjahrsprognose der wirtschaftlichen Entwicklung der Eurozone in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.