Paris (AFP) Erstmals haben Wissenschaftler im Labor aus Stammzellen embryo-ähnliche Strukturen erzeugt, ohne dabei Spermien oder Eizellen einzusetzen. Bei den Versuchen wurden Stammzellen von Mäusen verwendet, wie in einer am Mittwoch in der renommierten Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Studie beschrieben wird. Die Plazenta- und embryonalen Zellen hätten sich selbst zu einer Art Proto-Embryo organisiert. In Mäuse eingepflanzt, hätten sie Schwangerschaften eingeleitet.

