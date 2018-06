Abidjan (AFP) Rund 1500 afrikanische Migranten sind von der Internationalen UN-Organisation für Migration (IOM) aus Algerien in den Niger zurückgebracht worden. Etwa 600 Kameruner, zwei größere Gruppen Malier und Guineer sowie Bürger weiterer afrikanischer Staaten seien in die nordnigrische Stadt Agadez gebracht worden, sagte der IOM-Chef im Niger, Giuseppe Loprete, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

