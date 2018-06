Madrid (AFP) Für die baskische Untergrundorganisation ETA wird es nach Angaben des spanischen Regierungschefs Mariano Rajoy keine Straffreiheit geben. "Was sie auch tut, die ETA wird keine Straffreiheit für ihre Verbrechen finden", sagte Rajoy am Donnerstag in der nordspanischen Stadt Logroño. "Wir schulden ihr nichts, und wir müssen ihr für nichts dankbar sein."

