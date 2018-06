Johannesburg (AFP) Zehntausende südafrikanische Minenarbeiter, die nach dem Einatmen von Quarzstaub unter der Lungenkrankheit Silikose leiden, haben in einem Vergleich umgerechnet 330 Millionen Euro Entschädigung zuerkannt bekommen. Es handele sich um eine "historische Vereinbarung" in der "wichtigsten Sammelklage in der Geschichte des südafrikanischen Bergbausektors", begrüßte Gesundheitsminister Aaron Motsoaledi am Donnerstag die Einigung. Der Vergleich sei das Ergebnis jahrelanger "umfangreicher Verhandlungen", erklärten die beteiligten Bergbaukonzerne.

