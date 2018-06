Damaskus (AFP) Hunderte syrische Rebellen und ihre Angehörigen haben sich am Donnerstag auf den Abzug aus drei Orten im Süden von Damaskus vorbereitet. Zahlreiche leere Busse fuhren in die Ortschaften Babila, Jalda und Beit Saham, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete. Gemäß einer am Sonntag geschlossenen Vereinbarung mit der Regierung sollen demnach rund 5000 Rebellen mit ihren Familien aus den Vororten der Hauptstadt abziehen.

