New York (AFP) Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn ist wegen des Abgasskandals in den USA angeklagt worden. Ihm werden Verschwörung und Betrug vorgeworfen. Winterkorn und fünf weitere VW-Manager hätten "bewusst und absichtlich Betrug begangen", um die US-Abgasvorschriften zu umgehen, hieß es in einer am Donnerstag bei Gericht in Detroit im Bundesstaat Michigan eingereichten Anklageschrift.

