Soest (AFP) Ein 51-jähriger Autofahrer ist nahe dem nordrhein-westfälischen Soest mit seinem Wagen in einen See gestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann kam von der Fahrbahn ab, stürzte eine steile Böschung hinab und in den Möhnesee hinein, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Wagen versank mehrere Meter tief im Wasser, der Fahrer konnte sich nicht mehr retten.

