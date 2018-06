Berlin (AFP) In einem Fitnessstudio im niedersächsischen Peine hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben zu einem Großeinsatz aus - 70 Einsatzkräfte waren mit 13 Löschfahrzeugen vor Ort. Zu möglichen Verletzten oder Vermissten wurden zunächst keine Angaben gemacht. Auch die Brandursache war zunächst unklar. Der Feuerwehreinsatz dauerte in der Nacht an.

