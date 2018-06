Wiesbaden (AFP) Mehr als 4000 Kinder sind im Jahr 2016 in Deutschland am Herzen operiert worden. Die Zahl der Kinder bis einschließlich 13 Jahren mit Herzoperationen stieg im Zehnjahresvergleich um 5,7 Prozent auf 4292, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anlässlich des Tags des herzkranken Kinds am Samstag mitteilte. Fast zwei Drittel (61 Prozent) der Kinder waren noch kein Jahr alt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.