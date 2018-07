Offenbach (dpa) - Sonnenhungrige kommen in Deutschland auch in den nächsten Tagen voll auf ihre Kosten. Bis zur Mitte der neuen Woche ist fast überall mit sonnigem und trockenem Wetter zu rechnen, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Nur im Bergland könne es nachmittags auch mal Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen liegen im Schnitt bei 25 Grad, örtlich können sie auch auf bis zu 28 Grad, am Dienstag entlang des Rheins auch auf 29 Grad ansteigen.

