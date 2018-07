Hockenheim (dpa) - Mercedes-Pilot Gary Paffett hat die Pole Position für das DTM-Auftaktrennen in Hockenheim geholt.

Der Brite war am Samstag in der Qualifikation rund zwei Stunden vor dem ersten Saisonrennen des Deutschen Tourenwagen Masters etwas schneller als Ex-Champion Marco Wittmann im BWM, der Startrang zwei erreichte. Wittmanns Markenkollegen Timo Glock wurde Dritter. Audi legte einen schwachen Start in die Saison hin: Titelverteidiger René Rast erreichter als Neunter die beste Platzierung der Ingolstädter, die im Vorjahr auch die Markenwertung gewonnen hatten.

Durch die schnellste Qualifikationszeit übernahm der 37 Jahre alte Paffett die erste Führung in der Fahrerwertung. Für die Pole Position erhielt der Meister von 2005 drei Punkte, ein Rennerfolg bedeutet 25 Meisterschafts-Zähler. Mercedes zieht sich nach dieser Saison aus der DTM zurück.

