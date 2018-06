Dresden (AFP) In Sachsen hat eine 17-Jährige beim Klettern auf eine Elektrolokomotive einen tödlichen Stromschlag erlitten. Die Jugendliche erklomm am Samstagabend im Bahnhof von Pirna "vermutlich aus Übermut" eine E-Lok, die auf einem Rangiergleis abgestellt war, wie die Polizei in Dresden am Sonntag mitteilte.

