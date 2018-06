London (AFP) Der britische Außenminister Boris Johnson wird am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in Washington erwartet. Johnson will mit Vizepräsident Mike Pence, dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton und Außenpolitikern im Kongress über das Atomabkommen mit dem Iran, über Nordkorea und den Syrienkonflikt reden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.