Jerusalem (AFP) Die israelische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will die Befugnisse des Obersten Gerichts deutlich beschneiden. Künftig soll das Parlament Gesetze, die das Gericht als verfassungsfeindlich ausgesetzt hat, erneut verabschieden können, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung des Justizministeriums. Eine entsprechende Gesetzesvorlage habe der Ministerrat mehrheitlich beschlossen. Nun soll das Parlament in drei Lesungen über das Gesetz entscheiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.