London (AFP) Ein 17-Jähriger wird in Nordirland eines grausamen Angriffs auf eine Frau mit einer Bohrmaschine beschuldigt. Der Jugendliche soll am Samstag um 3.00 Uhr in der Stadt Strabane eine 38-Jährige mit der Bohrmaschine angegriffen und ihr "schwere Verletzungen" am Kopf zugefügt haben, wie die nordirische Polizei am Sonntag mitteilte. Dem jungen Mann werde schwere Körperverletzung, der Besitz einer Angriffswaffe in der Öffentlichkeit sowie der Diebstahl einer Bohrmaschine vorgeworfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.