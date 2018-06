Los Angeles (AFP) Die Gründerin der #MeToo-Bewegung hat zu einer besseren Organisation im Kampf gegen sexuellen Missbrauch aufgerufen. Es sei an der Zeit zu handeln und eine "Strategie" zu entwerfen, sagte Tarana Burke während eines Frauenkongresses in Los Angeles am Samstag. "Wir müssen uns organisieren." Außerdem forderte Burke, den Opfern mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den Tätern. Der US-Kongress müsse Gesetze zum besseren Schutz der Betroffenen erlassen.

