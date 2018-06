Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Ägypten vorgeworfen, Häftlinge aus politischen Gründen über lange Zeit in Isolationshaft festzuhalten. Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und Oppositionelle seien "wochen- und monatelang in Einzelzellen eingesperrt, ohne jeglichen sozialen Kontakt", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Organisation.

