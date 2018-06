Dillenburg (AFP) Der Tod eines 16-Jährigen im hessischen Lahn-Dill-Kreis ist aufgeklärt: Der vor zwei Wochen in Dietzhölztal-Ewersbach tot aufgefundene Jugendliche starb an einer Alkoholvergiftung, wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizei Dillenburg am Montag mitteilten. Dies ergab die Obduktion der Leiche im Institut für Rechtsmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen.

