Berlin (AFP) Linken-Chefin Katja Kipping sieht in den von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Ankerzentren zur Unterbringung von Asylbewerbern ein vorsätzliches Hindernis für die Integration Geflüchteter. Diese Einrichtungen bedeuteten in erster Linie, "dass Begegnungen und Austausch zwischen Geflüchteten und Einheimischen behindert und der Zugang zu Rechtsberatung für viele unterbunden werden", sagte Kipping am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Das ist de facto eine Behinderung der Umsetzung von rechtsstaatlichen Prinzipien - Integration wird damit sabotiert, nicht befördert."

