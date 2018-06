Frankfurt/Main (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Rechtmäßigkeit von Klagen gegen Abschiebungen betont. Deutschland sei ein Rechtsstaat, sagte Merkel am Montag in Frankfurt am Main nach einem Treffen mit Unionspolitikern aus den Ländern. Es sei klar, "dass natürlich die Möglichkeiten des Rechtsstaats genutzt werden können".

