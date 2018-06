Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am 18. Mai den russischen Staatschef Wladimir Putin in Sotschi treffen. Das bestätigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin. Merkel war zuletzt Anfang Mai 2017 in Russland gewesen, ebenfalls für ein Treffen mit Putin in der Küstenstadt Sotschi am Schwarzen Meer.

