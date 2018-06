Berlin (AFP) Die Zahl der Nutzer von Online-Banking steigt an: Einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge erledigen mittlerweile mehr als drei Viertel der Internetnutzer (76 Prozent) auch ihre Bankgeschäfte online. Im Jahr 2016 seien es noch 70 Prozent gewesen, teilte der Verband am Montag mit. Acht Prozent der Befragten gaben demnach in der jüngsten Umfrage an, sie könnten sich einen Wechsel zum Online-Banking vorstellen.

