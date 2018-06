Berlin (AFP) Im Ringen um mehr Geld für ihr Ressort wendet sich Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) einem Zeitungsbericht zufolge an die Abgeordneten. Es seien "weitere deutliche Erhöhungen der Verteidigungsausgaben notwendig", zitierte die "Bild"-Zeitung am Montag aus einem Brief der Ministerin an die Verteidigungs- und Haushaltspolitiker der Koalition. Ansonsten seien die "Trendwenden" bei Personal und Material in Gefahr. Der jetzige Etat decke "nicht einmal ein Viertel des bestehenden Bedarfes ab".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.