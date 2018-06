Paris (AFP) Die französisch-niederländische Gruppe Air France-KLM ist nach der Rücktrittsankündigung von Konzernchef Jean-Marc Janaillac an der Börse abgestürzt: Der Aktienkurs brach in Paris am Montag um 13 Prozent ein. Janaillac, der auch Präsident der Fluggesellschaft Air France ist, hatte am Freitagabend im Streit um eine Tariferhöhung seinen Rücktritt angekündigt.

